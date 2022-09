Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit drei verletzten Personen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit drei verletzten Personen

Eiterfeld. Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochvormittag (12.09.), gegen 10:45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 158 "An der Langen Hecke" und der Landesstraße 3380 in Höhe Ufhausen zum Zusammenstoß von zwei Autos. Dabei wurden drei Personen verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 55-jähriger Mann aus Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) mit seinem Audi A4 die K158 in Richtung Unterufhausen. Im Kreuzungsbereich zur vorfahrtsberichtigen L3380 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem grauen Megane Scenic, welcher die L3380 aus Ufhausen in Richtunng Mansbach befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die beiden 83-jährigen Insassen, ein Mann und eine Frau aus der Gemeinde Hohenroda, wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der 55-Jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen - auch er kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger vor Ort gerufen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell