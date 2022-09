Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zirkuszelt beschädigt

Fulda (ots)

Zirkuszelt beschädigt

Fulda. Ein auf dem Gelände einer sozialen Einrichtung in der Straße "An St. Kathrin" aufgebautes großräumiges Zirkuszelt wurde in der Nacht zu Freitag (09.09.) von Unbekannten beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand zerschnitten die Täter sowohl die Spanngurte als auch die Zeltplane an mehreren Stellen mit einem unbekannten Gegenstand. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit den Beschädigungen in Verbindung stehen könnten. Hinweise erbittet das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

