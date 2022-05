Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemitteilung der PI Eichsfeld vom 13. - 14.05.2022

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Durch seine praktische Führerscheinprüfung durchgefallen dürfte der 15jährige Fahrer eines Mopeds am 13.05.2022 / 08:40 Uhr sein. Auf einem befestigten Weg in Breitenbach sollte er Kegel umfahren und kam dabei zu Fall. Er wurde mit dem Verdacht einer Fraktur verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Am 13.05.2022 / 17:15 Uhr versuchte die 30jährige Fahrerin eines Pkw Opel auf der L 1015 in Höhe Rüdigershagen einen vor ihr fahrenden Pkw Suzuki in einer leichten Linkskurve zu überholen. Dabei kam ihr allerdings ein Fahrzeug entgegen. Sie bremste ihren Opel ab und versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei kollidierte die Fahrerin mit dem Pkw Suzuki. Dessen Beifahrerin wurde in der Folge verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 4.000,-EUR.

Straftaten:

-Fehlmeldung

