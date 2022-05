LPI-NDH: Fahrzeug kollidiert mit Baum

Sondershausen (ots) - Am Donnerstag, gegen 11 Uhr, kam es in der Talstraße in Sonderhausen zu einem folgenschweren Unfall. Als der 74-jährige Fahrer eines Kraftrades in der Talstraße auf Höhe der Pfortmühlenstraße an einem parkenden Fahrzeug vorbeifahren wollte, hatte der 89-jährige Fahrer eines Opel dasselbe Ansinnen. In der weiteren Folge kam es zu Kollision beider Fahrzeuge, sodass der 74-Järige zu Fall kam und ...

mehr