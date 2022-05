LPI-NDH: Sondershäuser in Haft

Nordthüringen (ots) - Eine neue Masche um an Geld zu gelangen, scheint es in Nordthüringen zu geben. Unbekannte stellen sich bei den Patienten als Mitarbeiter des tatsächlich betreuenden Pflegedienstes vor und gelangen so in die Wohnung ihrer Opfer. Dort schauen sie sich nach Bargeld um und nehmen dieses an sich. Danach verlassen sie die Wohnung. Im Eichsfeld kam es bereits zu einem solchen Fall, in dem die Täterin ...

mehr