Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall schwer verletzt

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 11 Uhr, kam es in der Talstraße in Sonderhausen zu einem folgenschweren Unfall. Als der 74-jährige Fahrer eines Kraftrades in der Talstraße auf Höhe der Pfortmühlenstraße an einem parkenden Fahrzeug vorbeifahren wollte, hatte der 89-jährige Fahrer eines Opel dasselbe Ansinnen. In der weiteren Folge kam es zu Kollision beider Fahrzeuge, sodass der 74-Järige zu Fall kam und sich schwer verletzte. Sein Roller kam erst an einem weiteren Fahrzeug zu Stehen. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden durch das Unfallgeschehen beschädigt. Der Führerschein des 89-jährigen wurde in Folge der Ermittlungen zu dem Unfall sichergestellt.

