Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Reihenhaus +++ Baustellendiebe erbeuten Kabel +++ Renault Trafic verschwunden +++ Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden, Veilchenweg, 17.10.2022, 16.00 Uhr bis 19.10.2022, 13.20 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmittag wurde im Veilchenweg ein Reihenhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses auf, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend suchten sie nach Wertgegenständen und ergriffen mit aufgefundenem Bargeld die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Baustellendiebe erbeuten Kabel,

Wiesbaden-Bierstadt, Speierlingstraße, 17.10.2022, 18.00 Uhr bis 18.10.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Dienstag in Bierstadt aus einem im Bau befindlichen Gebäude in der Speierlingstraße zwei Kabelrollen gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle und entwendeten die beiden dort gelagerten Trommeln mit jeweils rund 250 Metern Kabel. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Renault Trafic verschwunden,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 18.10.2022, 22.00 Uhr bis 19.10.2022, 06.45 Uhr,

(pl)Im Kurt-Schumacher-Ring ist in der Nacht zum Mittwoch ein geparkter Renault Trafic verschwunden. Der Geschädigte hatte das weiße Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-NX 322 am Dienstag gegen 22.00 Uhr im Kurt-Schumacher-Ring im Bereich der Klarenthaler Straße abgestellt. Am nächsten Morgen war der Pkw nicht mehr dort. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Gneisenaustraße, 19.10.2022, 19.15 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Klarenthaler Straße/ Gneisenaustraße wurde am frühen Mittwochabend eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt. Ein 81-jähriger Autofahrer war gegen 19.15 Uhr mit seinem Hyundai von der Blücherstraße kommend auf der Gneisenaustraße unterwegs, als es an der Kreuzung zur Klarenthaler Straße zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberichtigen Fahrradfahrerin kam. Die verletzte 54-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

