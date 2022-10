Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Erst Passanten angepöbelt und anschließend Widerstand geleistet +++ Einbrecher zugange +++ Auffahrunfall - Zwei Personen verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Erst Passanten angepöbelt und anschließend Widerstand geleistet, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, 18.10.2022, 13.45 Uhr,

(pl)Eine Frau hat am Dienstagnachmittag in der Wiesbadener Innenstadt zunächst Passanten angepöbelt und anschließend gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet. Die Frau sollte gegen 13.45 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit aufgrund ihres vorangegangenen verbal aggressiven Verhaltens gegenüber Passanten einer Kontrolle unterzogen werden. Hiergegen habe sie sich zur Wehr gesetzt und nach der Polizeistreife geschlagen. Die Dame wurde festgenommen und im Anschluss zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes einer Klinik überstellt. Eine zweifelsfreie Personalienfeststellung war aufgrund mangelnder Kooperation und nicht mitgeführter Ausweisedokumente nicht möglich.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 17.10.2022, 17.30 Uhr bis 18.10.2022, 22.30 Uhr,

(pl)In Wiesbaden wurden zwischen Montagabend und Dienstagabend ein Geschäft, ein Reihenhaus und eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. In der Nacht zum Dienstag schlugen die Täter in der Rathausstraße in Biebrich die Schaufensterscheibe eines Geschäfts ein und entwendeten aus der Auslage Silberketten sowie Münzen. Im Veilchenweg hatten Unbekannte am Dienstag zwischen 09.45 Uhr und 22.30 Uhr die Tür eines Reihenhauses aufgehebelt. Im Haus wurden vereinzelte Schränke und Schubladen geöffnet, jedoch offensichtlich nichts entwendet. Ein weiteres Mal waren die Täter am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Hellmundstraße zugange. Auch in diesem Fall drangen sie durch eine aufgehebelte Tür in die betroffene Wohnung ein und ließen auch hieraus augenscheinlich nichts mitgehen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Auffahrunfall - Zwei Personen verletzt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 18.10.2022, 13.30 Uhr,

(pl)Am frühen Dienstagnachmittag kam es auf dem Gustav-Stresemann-Ring zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Ein 49-jähriger Autofahrer war gegen 13.30 Uhr mit seinem Opel von der Frankfurter Straße kommend auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Richtung Schiersteiner Straße unterwegs. Als die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge, ein Renault und ein Seat, verkehrsbedingt abbremsten, bemerkte der 49-Jährige dies offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck des Renaults auf. Dieser wurde dann durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Seat aufgeschoben. Bei der Kollision wurden der 49-jährige Unfallverursacher und der 58-jährige Fahrer des Renault verletzt. Der 49-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell