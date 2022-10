Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Steinberger Straße, Festgestellt: 13.10.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Donnerstagvormittag wurde in der Steinberger Straße ein aufgebrochener Zigarettenautomat vorgefunden. Unbekannte Täter hatten sich an dem Automaten zu schaffen gemacht und diesen gewaltsam geöffnet. Der Tatzeitraum und auch das Diebesgut sind noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen, Wiesbaden, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Rheingaustraße, 11.10.2022, 23.00 Uhr bis 13.10.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwoch und Donnerstag mussten drei Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. In der Johann-Sebastian-Bach-Straße schlugen Autoaufbrecher in der Nacht zum Mittwoch und sogleich noch einmal in der darauffolgenden Nacht zu und entwendeten aus den Innenräumen von mindestens zwei geparkten Pkw das herumliegende Kleingeld. Ein drittes Mal waren die Täter in der Rheingaustraße zugange und erbeuteten aus einem dort abgestellten Auto eine Sonnenbrille sowie eine Tasche. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell