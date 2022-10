Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Verletzte bei Auffahrunfall mit Streifenwagen+++

Wiesbaden (ots)

1. Verletzte bei Auffahrunfall mit Streifenwagen, Wiesbaden, Bundesautobahn 66/ Mainzer Straße, Dienstag, 11.11.2022, 12:20 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall mit einem Streifenwagen an der Ausfahrt Mainzer Straße der A 66 wurde am Dienstagmittag eine Frau verletzt. Ein 21-jähriger Polizeibeamter wollte an der Mainzer Straße von der A 66 von Frankfurt kommend abfahren. Am Ende der Zufahrt auf die Mainzer Straße in Richtung Wiesbaden-Innenstadt fuhr er mit dem Streifenwagen gegen das Heck eines verkehrsbedingt abgebremsten Ford einer 50-Jährigen. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Insassen des Streifenwagens wurden nach der Unfallaufnahme im Krankenhaus untersucht und behandelt. Der Sachschaden wird von der Autobahnpolizei Wiesbaden auf 15.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell