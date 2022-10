Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gebäude am Luisenplatz von Einbrechern heimgesucht +++ Einbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke +++ Falsches Gewinnversprechen

Wiesbaden (ots)

1. Gebäude am Luisenplatz von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Luisenplatz, 09.10.2022, 19.30 Uhr bis 10.10.2022, 06.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde ein Gebäude am Luisenplatz von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, durchsuchten die Büroräumlichkeiten und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, 07.10.2022, 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße haben unbekannte Täter am Freitag hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr eine Terrassentür des Hauses auf. Anschließend drangen sie in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und entwendeten die aufgefundenen Schmuckstücke. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Falsches Gewinnversprechen,

Wiesbaden, 10.10.2022,

(pl)Betrüger haben am Montag mit der Masche des falschen Gewinnversprechens Geld ergaunert. Einer Frau aus Wiesbaden wurde am Montagnachmittag telefonisch ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten, wurde die Angerufene aufgefordert Gutscheinkarten zu besorgen und die entsprechenden Codes telefonisch zu übermitteln. Den Gewinn vor Augen kam das Opfer dieser Aufforderung nach und "verlor" mehrere Hundert Euro. Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell