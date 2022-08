Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei in der Wiesenstraße geparkte Fahrzeuge gerieten in der Zeit zwischen Freitagmittag (12.08.) und Sonntagabend (14.08.) in das Visier von Unbekannten. Die Täter zerstachen an beiden Autos sämtliche Reifen. Zudem wurden die Scheinwerfer der Wagen mit schwarzem Lack besprüht. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell