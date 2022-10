Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei gewerbliche Betriebe und eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen

Wiesbaden (ots)

1. Zwei gewerbliche Betriebe und eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, 10.10.2022 bis 11.10.2022,

(pl)Zwischen Montag und Dienstag wurden in Wiesbaden zwei gewerbliche Betriebe und eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in die Räumlichkeiten einer Firma in der Erich-Ollenhauer-Straße ein, ergriffen jedoch offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Auf dem Gelände eines Handwerbetriebs in der Bernhard-May-Straße hatten sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag an einem Fenster der dortigen Werkstatt zu schaffen gemacht. Ob die Täter letztendlich in die Räumlichkeiten eingedrungen sind, ist derzeit noch unklar. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Sedanstraße erbeuteten Unbekannte Bargeld und ein Paar Schuhe. In diesem Fall schlugen die Einbrecher am Dienstag zwischen 04.30 Uhr und 15.30 Uhr zu. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden, Nacht zum 11.10.2022,

(pl)Am Dienstagmorgen mussten mehrere Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen in der Nacht zum Dienstag im Bereich Aukammallee, Carlo-Schmid-Straße, Hermann-Jansen-Straße sowie Hauberrisserstraße zu und drangen in die Innenräume von mindestens vier geparkten Pkw ein, woraus sie dann herumliegende Wertsachen entwendeten. Dabei reichte die Beute von einem Laptop über Bargeld bis hin zur Armbanduhr. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell