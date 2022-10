POL-RBK: Overath - Einbruch in Einfamilienhaus während Bewohner anwesend ist

Overath (ots) - Am Sonntagnachmittag (23.10.) ist die Polizei zu einer Gaststätte in der Kölner Straße in Vilkerath gerufen worden, nachdem der Besitzer einen Einbruch festgestellt hatte. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte eine Balkontür aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Im Innenraum haben sie dann einen Geldspielautomaten gewaltsam geöffnet. Aus dem Automaten wurde ein dreistelliger Betrag ...

mehr