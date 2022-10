Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Täter nach Ladendiebstählen festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (25.10.) kam es zu zwei Ladendiebstählen in einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße. Beide Täter konnten durch den Ladendetektiv gestellt und von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 13:15 Uhr geriet ein 21-Jähriger aus Ratingen ins Visier des Ladendetektivs. Dieser verschwand mit mehreren hochwertigen Kleidungsstücken in der Umkleidekabine, zog darin offenbar mehrere Teile übereinander an und bewegte sich anschließend mit weiteren Kleidungsstücken unter dem Arm in Richtung des Ausgangs. Der Beschuldigte konnte vor Verlassen des Geschäfts durch den Ladendetektiv gestellt werden, der anschließend die Polizei verständigte. Die alarmierten Polizisten durchsuchten den Tatverdächtigen anschließend zur möglichen Auffindung von weiterem Diebesgut. Dabei konnte eine kleine Menge an Betäubungsmitteln, bei denen es sich um Haschisch handelte, aufgefunden werden. Der Täter machte der Polizei gegenüber keine Angaben zum Sachverhalt. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam der Wache Bergisch Gladbach zugeführt. Noch heute wird der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann einem Haftrichter vorgeführt. Bei der Beute handelt es sich um mehrere hochwertige Kleidungsstücke mit einem niedrigen dreistelligen Wert.

Gegen 18:15 Uhr ereignete sich ein weiterer Ladendiebstahl im gleichen Bekleidungsgeschäft. Ein 56-jähriger Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, fiel dem Ladendetektiv auf, als er eine Sicherung an einem Kleidungsstück mit einem niedrigen dreistelligen Wert entfernte. Anschließend zog er dieses über und entfernte sich aus dem Geschäft. Der Ladendetektiv verfolgte ihn und konnte ihn in der Fußgängerzone stellen. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten räumte der Beschuldigte die Tat ein. Er war ebenfalls bereits mehrfach in polizeiliche Erscheinung getreten und wurde zunächst vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Aus diesem wurde er nach Abschluss der Ermittlungen später wieder entlassen.

Auf beide Ladendiebe kommt nun ein Strafverfahren zu. (st)

