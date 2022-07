LPI-GTH: Diebstahl eines Kleinkraftrades- Zeugensuche mit Finderlohn

Elleben (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern, gegen 14.30 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter Fahrer eines VW die Dorfstraße in Gügleben in Richtung K4 als er nach rechts an die dortige Leitplanke geriet und verunfallte. Offenbar geriet der Mann mit seinem Fahrzeug aufgrund eines aufsteigenden Vogelschwarmes und der blendenden Sonne von der Fahrbahn ab. In Folge des Unfalles war der VW nicht mehr fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

