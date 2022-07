Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern parkte ein 50-Jähriger seinen roten VW in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Straße "Kleegarten". Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Spuren eines Verkehrsunfalles an der linken Fahrzeugseite fest. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte offenbar beim Vorbeifahren den VW, hinterließ Sachschaden und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstellte. Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0161269/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell