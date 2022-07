LPI-GTH: Verfolgungsfahrt mit Kraftrad - Zeugenaufruf

Eisenach (ots) - Am 2. Juli führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Friedensstraße durch. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Ein Fahrzeugführer passierte die Messstelle mit 74 km/h. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

