LPI-GTH: Kind bei Unfall verletzt

Gotha (ots) - Gestern kam es zu einem Polizeieinsatz in der Lindemannstraße. Zeugen meldeten, dass eine männliche Person Gegenstände von einem Balkon warf. Der Sachverhalt bestätigte sich, ein 30-Jähriger warf aus unbekannter Ursache Müllsäcke, einen Wasserkocher sowie einen Elektroherd von einem Balkon in der zweiten Etage. Personen wurden nicht verletzt, der Mann wurde in Gewahrsam genommen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr