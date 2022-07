LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Montag Abend sollte gegen 19:35 Uhr in der Ilmenauer Straße in Arnstadt ein Kraftrad der Marke KTM (Farbe orange) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Kraftrad war besetzt mit zwei Personen, einem männlichen Fahrer und einer weiblichen Sozius. Mit Erblicken des Funkwagens beschleunigte der Fahrer sofort und fuhr im Bereich der Ilmenauer Straße in Richtung Saalfelder Straße auf ...

