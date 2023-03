Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende in S-Bahn mit Bierflasche beworfen

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Abend (12.03.2023) gegen 20:45 Uhr attackierte drei Männer zwei 15 und 26 Jahre alte Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf. Bisherigen Informationen zufolge sollen die drei rumänischen Staatsangehörigen in der S-Bahn in Richtung Schorndorf zunächst Bier getrunken und andere Fahrgäste gestört haben. Nachdem ein 15-Jähriger die drei Männer wohl bat etwas leiser zu sein, entwickelte sich eine verbale Streitigkeit zwischen den drei Männern und dem 15-Jährigen, sowie einem einschreitenden 26 Jahre alten Reisenden. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung sollen die Beschuldigten den 26-Jährigen auch verbal beleidigt und den Jugendlichen in den Bauch getreten haben. Zudem warf einer der Täter wohl eine Bierflasche nach den beiden Geschädigten, verfehlte diese jedoch. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten die 20, 21 und 40 Jahre alten Beschuldigten beim Halt der S-Bahn an der Nürnberger-Straße feststellen und auf die Dienststelle verbringen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung.

