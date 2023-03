Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter zieht Notbremse

Plochingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Freitagabend (10.03.2023) ohne einen entsprechenden Rechtfertigungsgrund die Notbremse einer S-Bahn am Plochinger Bahnhof betätigt. Der Unbekannte soll am vergangenen Freitag gegen 20:30 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Plochingen gefahren und dabei eingeschlafen sein. Während einer Rangierfahrt in der Abstellgruppe des Bahnhofs erwachte der Mann daraufhin wohl und betätigte offenbar die Notbremse mit dem Ziel den Zug zu verlassen. Der Lokführer konnte den Fahrgast nach dem Halt des Zuges noch vor Ort antreffen, dieser flüchtete jedoch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei. Den Täter erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen.

