Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter beleidigt

Heilbronn (ots)

Zu einer Beleidigung gegenüber dem Mitarbeiter einer Bäckerei im Heilbronner Hauptbahnhof ist es am heutigen Mittwoch (08.03.2023) gekommen. Gegen 07:00 Uhr am heutigen Morgen erschien ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger in einer Bäckerei im Heilbronner Hauptbahnhof und soll den dortigen Angestellten zunächst provoziert haben. Nach kurzer Zeit beleidigte der aggressive Mann den Verkäufer auch offenbar mehrfach verbal und forderte ihn wohl mit erhobenen Fäusten auf, mit ihm auf den Bahnhofsvorplatz zu kommen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 38-Jährigen noch vor Ort antreffen und mögliche weitere Handlungen des Beschuldigten unterbinden. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen. Warum der im Landkreis Heilbronn wohnhafte Mann den Mitarbeiter beleidigte ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der 38-Jährige ist jedoch bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte am Heilbronner Hauptbahnhof aufgefallen.

