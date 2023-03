Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger festgenommen

Ulm (ots)

Ein 26-Jähriger wurde am gestrigen Dienstag (07.03.2023) aufgrund eines offenen Vollstreckungshaftbefehls am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen, nachdem er zuvor mit einem Zug ohne Ticket nach Ulm gefahren war. Bisherigen Informationen zufolge war der tunesische Staatsangehörige am gestrigen Abend mit einem Regionalzug von Stuttgart aus in Richtung Ulm unterwegs, als er gegenüber dem Zugpersonal offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen konnte. Da er zudem wohl keine Angaben zu seiner Identität machte, wurde die Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Eine alarmierte Streife konnte den 26-Jährigen beim Halt des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof gegen 21:30 Uhr antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung der Personalien konnten die Einsatzkräfte einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm wegen unerlaubtem Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel feststellen. Der Mann wurde umgehend festgenommen und am heutigen Morgen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird nun zudem wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

