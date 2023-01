Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230125.3 Heide: Einbruch in Fitnessstudio

Heide (ots)

In der Zeit von Montag um 23 Uhr bis Dienstag um 5:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Fitnesstudio in der Meldorfer Straße ein. Nachdem diese mit einem Feldstein eine große Fensterscheibe im WC-Bereich der Herrenumkleide einwarfen, betraten sie die Innenräume und durchsuchten den gesamten Bereich nach Wertsachen. In der Herrenumkleide brachen sie diverse Spinde auf. Anschließend verließen sie das Gebäude über eine Notausgangstür in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird aktuell noch ermittelt, derzeit fehlt bereits eine Geldkassette. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0481-940 entgegen.

