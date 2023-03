Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Getränkedose beworfen

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.03.2023) verletzte ein 17-Jähriger einen Mann gegen 00:10 Uhr durch den Angriff mit einer Getränkedose im Gesicht. Bisherigen Informationen zufolge soll es bereits vor der Tat zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und einem 34 Jahre alten Mann in einem Ulmer Schnellrestaurant gekommen sein. Im Rahmen dieser Streitigkeit schüttete der 17 Jahre alte deutsche Staatsangehörige offenbar auch eine alkoholische Flüssigkeit in das Gesicht des 34-Jährigen, woraufhin dieser wohl die Örtlichkeit in Richtung Hauptbahnhof verließ. Zusammen mit zwei Begleitern soll der 17-Jährige seinem älteren Kontrahenten gefolgt und diesen am Hauptbahnhof schließlich mit einer vollen Getränkedose beworfen haben, welchen den Geschädigten im Gesicht verletzte. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in Richtung Innenstadt, konnte jedoch wenig später durch eine Streife der Bundespolizei im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 34-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere Verletzungen im Gesicht und musste schließlich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell