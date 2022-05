Polizeidirektion Hannover

POL-H: Auffälliger Porsche gestohlen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag, 12.05.2022, auf Freitag, 13.05.2022, ist in der hannoverschen Südstadt ein Porsche entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder das Fahrzeug gesehen haben.

Am Freitagmorgen meldete der 54-jährige Eigentümer eines Porsche 911 Carrera der Polizei den Diebstahl seines Fahrzeugs. Sein über 50.000 Euro teures Auto hatte er am Anfang der Woche in der Torstraße abgestellt. Am Donnerstagabend hatte er es gegen 21:30 Uhr dort noch stehen sehen. Gegen 08:00 Uhr des Folgetages stellte er dann den Diebstahl fest.

Der entwendete Porsche ist schwarz lackiert und aus dem Jahr 1994. Das Fahrzeug hatte ein Kennzeichen aus Hannover.

Die Zentrale Ermittlungsgruppe "Kfz-Kriminalität" der Polizei Hannover ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Kfz-Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können oder die das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

