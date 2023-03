Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 22-Jähriger festgenommen

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (03.03.2023) konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 22-jährigen entwichenen Strafgefangenen am Stuttgarter Hauptbahnhof festnehmen. Der deutsche Staatsangehörige war gegen 07:00 Uhr zunächst mit einem ICE von München in Richtung Stuttgart gefahren. Da er gegenüber dem Zugpersonal offenbar weder ein gültiges Ticket, noch ein Identitätsdokument vorzeigen konnte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Eine Streife konnte den jungen Mann beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei dem 22-Jährigen um einen entwichen Strafgefangenen handelte, welcher offenbar von seinem Freigang am vorherigen Donnerstag (02.03.2023) nicht zurückgekehrt war. Er wurde daraufhin umgehend festgenommen und in eine entsprechende Einrichtung eingeliefert. Zudem wird nun gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

