Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Kfz in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben auf einem Kundenparkplatz einer Bank in der Ludwigstraße in Nordenham einen dort abgestellten Pkw zerkratzt. Wer dort am Freitag, 28.10.2022, im Zeitraum von 11:35 Uhr bis 11:50 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, unter der Rufnummer 04731/9981-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

