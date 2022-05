Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Halsach: Zeugen nach Auffahrunfall gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg - Haslach: Am Freitag, 29.04.2022, gegen 13:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Basler Straße / Feldbergstraße zu einem Auffahrunfall. Die beiden 29- und 41-jährigen Beteiligten befuhren hierbei hintereinander die Baslerstraße in Richtung Innenstadt. Da die Unfallgegner widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761/882-4421 in Verbindung zu setzen.

