Feuerwehr Essen

FW-E: Brand im Operativen-Zentrum des Universitätsklinikums-Essen, keine Verletzten

Essen-Holsterhausen, Esmarchstraße, 26.04.2022, 09:51 Uhr

Durch die automatische Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr Essen heute Morgen zum Universitätsklinikum alarmiert. Die ersten Kräfte der Betriebsfeuerwehr erkannten eine starke Verrauchung aus einer Garage unterhalb des Gebäudes des operativen Zentrums 1. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Der Brand in einem Kabelkanal hatte sich bereits auf Material innerhalb der Garage ausgebreitet. Auch der Brandrauch hatte bereits Teile des Erdgeschosses erreicht. Umgehend wurde die Räumung des betroffenen Gebäudeteils eingeleitet. Zusammen mit der Betriebsfeuerwehr sowie Mitarbeiter*innen des Klinikums wurden rund 50 Personen unverletzt aus dem Gebäude geführt. Glücklicherweise handelte es sich hierbei nur um ambulante und keine bettlägerigen Patienten*innen. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Kohlenstoffdioxid-Feuerlöschern sowie einem handgeführten Strahlrohr eingeleitet. Ein angrenzender Bettentunnel wurde ebenfalls leicht verraucht. Mehrere Trupps kontrollierten die angrenzenden Gebäude, hier konnte ein Raucheintritt verhindert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten die Gebäudeteile mit mehreren Hochleistungslüftern entraucht werden. Nach erfolgter Entrauchung wurden die betroffenen Bereiche abschließend kontrolliert und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Die Feuerwehr Essen lobt ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum-Essen. Durch die Brandfrüherkennung und die reibungslose Zusammenarbeit wurde Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Atemschutzgerätewagen, dem Gerätewagen Hygiene, zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie dem Leitenden Notarzt für rund zwei Stunden im Einsatz.(CR)

