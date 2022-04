Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in Altenessen - keine verletzten Personen

Essen-Altenessen; Vogelheimer Straße; Freitag 22.04.2022; 20:55 Uhr (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brend in der Vogelheimer Straße alarmiert. Erste Anrufer berichteten von dichtem schwarzem Qualm und Flammen, die aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss schlagen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Lagebild. Da nicht klar war, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, wurde sofort ein Trupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung geschickt. Da aus einem Fenster zum Hinterhof bereits Flammen in das dritte Obergeschoss überzugreifen drohten, wurde ein zweiter Trupp unter Atemschutz und das Gebäude geschickt. Durch herunterfallendes Material war auch ein Carport in Brand geraten, welcher vom Innenhof aus gelöscht wurde. Nach kurzer Zeit war klar, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Der Brandherd konnte in der Küche lokalisiert und das Feuer schnell gelöscht werden. Eine Bewohnerin eines Nachbarhauses hatte Rauch durch das geöffnete Fenster eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst begutachtet, sie konnte jedoch unverletzt in ihrer Wohnung verbleiben. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr Essen war mit den Löschzügen Altenessen und Mitte sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg im Einsatz. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. (SK)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell