Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230302.1: Brunsbüttel: Motorschiff läuft auf der Böschung am Vorhafen auf Grund

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwoch, gegen 06:30 Uhr fuhr ein unter schwedischer Flagge fahrendes Motorschiff, von der Elbe kommend in den Neuen Vorhafen Brunsbüttel (Kanalkilometer 0,4) ein. Hierbei lief das Tankschiff vor der nördlichen Böschung auf Grund. Das Schiff kam aus eigener Kraft frei und verlegte anschließend an die Marinedalben Nord in Brunsbüttel, um dort nach einem ausgesprochenen Weiterfahrverbot nach den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften die Klasse bestätigen zu lassen. Ursächlich für den Unfall sei eine Fehleinschätzung der Stromgeschwindigkeit sowie schlechte Sicht. Offensichtliche Schäden am Schiffskörper waren nicht bislang feststellbar. Personen-und Umweltschäden waren nicht zu verzeichnen. Weitergehende Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell