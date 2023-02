POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 22. Februar, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.10 Uhr in eine Wohnung an der Kruchenstraße in Giesenkirchen-Mitte eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster einer Wohnung im Hochparttere auf und gelangten so in die Wohnung. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km) ...

