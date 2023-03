Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230201.2 Horst: Diebstahl im Supermarkt

Horst (ots)

Am Dienstag hat ein Unbekannter die Kundin eines Supermarktes in Horst bestohlen. Die Tat geschah gänzlich unbemerkt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ab 11.30 Uhr hielt sich die Geschädigte für rund zehn10 Minuten bei Aldi in der Straße Horster Viereck auf. Ihr Portemonnaie verwahrte sie in dieser Zeit in einer Handtasche, die sie unzureichend verschlossen über die Schulter trug. Bereits während des Shoppens bemerkte die 67-Jährige, dass ihre Geldbörse, unter anderem mit 140 Euro Bargeld bestückt, verschwunden war. Eine verdächtige Person hatte die Anzeigende nicht bemerkt.

Zeugen, die Täterhinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 melden.

Merle Neufeld

