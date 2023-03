POL-IZ: 230301.3 Hemmingstedt: Eigentümer des möglichen Stehlgutes gesucht

Brunsbüttel (ots) - Am Dienstag um 11 Uhr parkte ein 67jähriger Burger sein Wohnmobil auf dem Parkplatz an der Kaufhausstraße, um seine Einkäufe zu erledigen. Am Fahrzeug sprach ihn ein junger Mann an und bat um einen Schluck Wasser. Der Burger holte eine Flasche Mineralwasser aus seinem Fahrzeug und versorgte den Mann. Nun fing dieser an, Kontakt zu suchen und bedankte sich. Der Burger bemerkte sogleich, dass die ...

mehr