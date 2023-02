Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230228.6 Brunsbüttel: Taschendieb stielt Geldbörse

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag um 11 Uhr parkte ein 67jähriger Burger sein Wohnmobil auf dem Parkplatz an der Kaufhausstraße, um seine Einkäufe zu erledigen. Am Fahrzeug sprach ihn ein junger Mann an und bat um einen Schluck Wasser. Der Burger holte eine Flasche Mineralwasser aus seinem Fahrzeug und versorgte den Mann. Nun fing dieser an, Kontakt zu suchen und bedankte sich. Der Burger bemerkte sogleich, dass die Geldbörse, welche er in seiner Hosentasche trug, fehlte. Zur Rede gestellt, stritt der junge Mann die Tat ab und entfernte sich. Kurz darauf entdeckte der Burger seine Geldbörse offen auf dem Parkplatz liegend. Es fehlten 100 Euro Bargeld. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 25-30 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren. Er trug einen kurzen, modischen Schnitt und einen schwarzen, leichten Vollbart. Er war 1,80m groß, schlank, und in Schwarz gekleidet.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell