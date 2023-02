Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 20 Verletzte durch Reizgas an Schule +++ Mann leistet Widerstand +++ Fahrzeug gestohlen +++ Pkw aufgebrochen und Lenkrad gestohlen +++ Betrüger unterwegs +++ Einbruch in Kellerabteile

Wiesbaden (ots)

1. 20 Verletzte durch Reizgas an Schule, Wiesbaden, Rudolf-Dyckehoff-Straße, Donnerstag, 23.02.2023, 13:35 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat ein Jugendlicher in einer Wiesbadener Schule Reizgas versprüht und hierdurch 20 Personen verletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden am Mittag zu einer Schule in die Rudolf-Dyckehoff-Straße gerufen, da es dort zu einem Einsatz von Reizgas gekommen sein soll. Die Einsatzkräfte eilten mit einem Großaufgebot zur Schule, da bereits von mehreren Verletzten berichtet worden war. Zwei betroffene Klassen hatten sich bereits ins Freie begeben, die restlichen Klassen verblieben in den Klassenräumen, um nicht in Kontakt mit dem Reizgas zu kommen. Rettungsdienst und Notärzte kümmerten sich um die Verletzten, die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten und nahm Messungen vor. Von der Polizei wurden die Daten der Geschädigten erfasst und der 14-jährige Tatverdächtige ermittelt. In seiner Jacke wurde versteckt das Reizgasspray aufgefunden. Insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler klagten über Atemwegsbeschwerden, konnten aber alle nach Behandlung noch vor Ort wieder entlassen werden. Den 14-Jährigen übergaben die Beamten an seine Erziehungsberechtigten. Die Feuerwehr gab das Schulgebäude nach der intensiven Lüftung wieder frei. Die Ermittler des Haus des Jugendrechts in Wiesbaden ermitteln und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen

2. Mann leistet bei Kontrolle Widerstand, Wiesbaden, Bleichstraße, Donnerstag, 23.02.2023, 11:00 Uhr

(fh)Gestern Vormittag hat ein Mann in Wiesbaden bei einer Kontrolle die eingesetzten Polizisten beleidigt und nach seiner Festnahme Widerstand geleistet. Gegen 11:00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, da sie in der Bleichstraße einen Mann beobachtet habe, der sich an Fahrrädern zu schaffen gemacht hätte. Eine entsandte Fußstreife traf daraufhin in der besagten Straße auf den zuvor beschriebenen Mann. Während der Kontrolle und einer einhergehenden Durchsuchung nach Ausweisdokumenten, wurde der 29-jährige Wiesbadener zunehmend aggressiver und beschimpfte die Beamten aufs Übelste. Daraufhin mussten ihn die Polizisten fesseln. Während die Streife den aufgebrachten Mann zur Dienststelle sistierte, trat er einer Beamtin gegen das Bein. Als er daraufhin zu Boden gebracht werden musste, versuchte er sich gegen die Maßnahme zu sperren. Letztlich gelang es den Polizisten den Mann zur Dienststelle zu verbringen und anschließend ins Polizeigewahrsam zu fahren. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

3. Audi A4 gestohlen, Wiesbaden, Freseniusstraße, Mittwoch, 22.02.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 23.02.2023, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde ein in Wiesbaden geparkter hochwertiger Audi A4 entwendet. Am Mittwochabend parkte ein Wiesbadener einen schwarzen Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen "M-DV 6597" auf einem Parkplatz in der Freseniusstraße in Höhe der Hausnummer 31. Als er am Donnerstagmorgen zu dem Pkw zurückkehrte, fehlte von diesem jede Spur.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Fahrzeugdiebstahl und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Lenkrad aus Mercedes AMG gestohlen, Wiesbaden-Delkenheim, Taunusring, Mittwoch, 22.02.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 23.02.2023, 08:30 Uhr

(ste)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in einen Mercedes AMG ein, welcher in Wiesbaden-Delkenheim abgestellt worden war und entwendeten dessen Lenkrad. Zur Nachtzeit verschaffen sich die unbekannten Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu dem grauen AMG welcher in der Straße "Taunusring" abgestellt worden war. Sie entwendeten nur das Lenkrad im Wert von circa 1.200 Euro, woraufhin sie unbemerkt flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 400 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. WhatsApp Betrug gelingt, Wiesbaden-Breckenheim, Donnerstag, 23.02.2023

(ste)In dieser Woche wurde eine Frau aus Wiesbaden-Breckenheim Opfer eines Betruges und überwies eine Summe von fast 2.000 Euro. Sie erhielt am Dienstag eine WhatsApp Nachricht von einer fremden Telefonnummer. In der Nachricht gab sich ein unbekannter Betrüger als Sohn der Frau aus. Der vermeintliche Sohn bat die Breckenheimerin um die Überweisung von Geld auf ein fremdes Konto, da er angeblich in finanziellen Schwierigkeiten stecken würde. Daraufhin überwies die gutgläubige 70-Jährige den Geldbetrag auf das Konto. In letzter Zeit kommt es leider wieder zu Erfolgen mit dieser Betrugsmasche. Die Nachrichten kommen immer von fremden Telefonnummern. Die Täter geben sich als naher Verwandter aus, wie z.B. Sohn, Tochter oder Enkel. Rufen Sie die Ihnen bekannte Telefonnummer des in der WhatsApp angegebenen Familienmitglieds an. Dann klärt sich auf, dass die WhatsApp nicht von Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn stammt! Gehen Sie nicht auf die Forderung ein, überweisen Sie kein Geld. Bei den Verfassern solcher Nachrichten handelt es sich um Betrüger!

6. Einbruch in Keller eines Mehrparteienhauses, Wiesbaden, Theodorenstraße, Donnerstag, 23.02.2023, 02:40 Uhr bis 03:10 Uhr

(ste)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch, bei dem Unbekannte mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses aufbrachen und Gegenstände entwendeten. Die unbekannten Einbrecher waren im Zeitraum von 02:40 Uhr bis 03:10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Theodorenstraße, vermutlich über die Tiefgarage, eingebrochen und hatten sich zu den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses begeben. Dort brachen Sie mittels unbekanntem Werkzeug in die verschiedenen Kellerabteile ein und entwendeten einen E-Scooter, einen Laptop, einen Trockenbauschleifer, eine Bohrmaschine, zwei Klappfahrräder sowie zwei Rolltaschen im Gesamtwert von circa 6.000 Euro. Die Einbrecher flüchteten anschließend, mutmaßlich durch die Haupteingangstür, in unbekannte Richtung. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

7. Fahrradfahrerin angefahren - Verursacher flüchtet, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße / Ludwig-Erhard-Straße Donnerstag, 23.02.2023, 15:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag flüchtete eine unbekannte Person in Wiesbaden nach einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin von der Unfallstelle. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein blauer Kombi mit Mainzer Kennzeichen (MZ) die Erich-Ollenhauer-Straße und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Ludwig-Erhard-Straße nach rechts in Richtung Dotzheimer Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah der Autofahrer oder die Autofahrerin eine kreuzende Fahrradfahrerin auf einem Radweg und stieß mit dieser zusammen. Die 46-Jahre alte Frau verletzte sich hierbei leicht. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr einfach davon, ohne Kontakt zu der Radfahrerin aufzunehmen oder sich bei der Polizei zu melden.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum blauen Kombi mit Mainzer Kennzeichen machen können, melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst unter der (0611) 345-0.

8. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

