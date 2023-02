Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hochwertige Armbanduhr geraubt +++ Vorsicht beim Geldwechseln +++ Schule von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in Betriebsgebäude +++ Katalysator abmontiert und gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Hochwertige Armbanduhr geraubt,

Wiesbaden-Sonnenberg, Am Birnbaum, 22.02.2023, 14.05 Uhr,

(pl)Eine bislang unbekannte Täterin hat am frühen Mittwochnachmittag in der Straße "Am Birnbaum" in Sonnenberg einem Mann dessen hochwertige Armbanduhr geraubt. Den Angaben des Geschädigten zufolge, sei er gegen 14.05 Uhr auf dem Bürgersteig von einer ihm entgegenkommenden Frau auf Englisch angesprochen worden, ob er Arbeit für sie habe. Noch bevor er antworten konnte, sei er von der Dame festgehalten und umklammert worden. Der Wiesbadener habe die Frau daraufhin zwar von sich weggestoßen, jedoch sei es dieser gelungen, ihm seine am Handgelenk getragene Armbanduhr zu entwenden. Die Räuberin sei dann mit der Beute zu einem auf der Straße wartenden silbernen Audi A4 gerannt und auf der Beifahrerseite eingestiegen. Der Geschädigte habe noch versucht, das Fahrzeug am Wegfahren zu hindern, was ihm jedoch nicht gelang. Der Wiesbadener beschrieb die Frau als ca. 35-40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, kräftig mit schwarzen schulterlangen Haare. Sie soll einen schwarzen Mantel getragen und Englisch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs konnte nicht näher beschrieben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen die Frau oder aber das beschriebene Fahrzeug in Sonnenberg oder der Umgebung aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 melden.

2. Vorsicht beim Geldwechseln,

Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, 22.02.2023, 13.15 Uhr,

(pl)In der Hermann-Brill-Straße wurde am Mittwochvormittag eine Frau durch einen Trickdieb um Bargeld gebracht. Die Geschädigte wurde gegen 13.15 Uhr von dem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ihm Geld zu wechseln. Beim anschließenden Geldwechsel griff der Täter in die Geldbörse der Wiesbadenerin und entwendete hierbei unbemerkt mehrere Geldscheine. Der Dieb wurde als ca. 35 Jahre alt, 1,75-1,80 Meter groß mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und sei mit einer hellblauen Jacke bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

3. Schule von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Karlstraße, 21.02.2023, 17.00 Uhr bis 22.02.2023, 07.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Schule in der Karlstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 17.00 Uhr und 07.50 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Schulgebäude ein und machten sich dort an mehreren Türen zu schaffen. Es gelang ihnen schließlich zwei Türen aufzuhebeln und eine kleinere Summe Bargeld und Lautsprecher zu entwenden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Einbruch in Betriebsgebäude,

Wiesbaden, Konradinerallee, 21.02.2023, 22.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind am Dienstagabend auf einem Betriebsgelände in der Konradinerallee in ein dortiges Gebäude eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Gebäudes und drangen hierdurch in die Räumlichkeiten ein. Sie ergriffen anschließend jedoch die Flucht, ohne offensichtlich etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden, Asternweg, 19.02.2023, 19.00 Uhr bis 22.02.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen im Asternweg auf den Katalysator eines dort abgestellten Toyota abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

