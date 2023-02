Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Berauscht und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet - Polizei findet weitere Drogen +++ Rettungssanitäter von Patienten angegriffen +++ 28-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

Wiesbaden (ots)

1. Berauscht und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet - Polizei findet weitere Drogen, Wiesbaden, Franklin-Roosevelt-Straße, 19.02.2023, 14.00 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagnachmittag gelang es einer Streife der Wiesbadener Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen, der im Verdacht, steht eine Reihe an Straftaten begangen zu haben. Gegen 14.00 Uhr entschieden sich die Beamten dazu, in der Schiersteiner Straße einen schwarzen Golf zu kontrollieren. Der Golffahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er zunächst in die George-Marshall-Straße abbog und dann im weiteren Verlauf seinen Pkw in der Franklin-Roosevelt-Straße stehenließ, um von dort aus zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Der Flüchtende konnte von der Streife eingeholt und festgenommen werden. Auf der Flucht hatte er sich offensichtlich noch mehreren Dutzend Päckchen mit Betäubungsmitteln entledigt. Die weggeworfenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass dieser wohl auch selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Darüber hinaus war der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 30-Jährige wurde festgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Rettungssanitäter von Patienten angegriffen, Wiesbaden, Mauritiusstraße, 19.02.2023, 23.00 Uhr,

(pl)In einer Bar in der Mauritiusstraße wurde am Sonntagabend ein Rettungssanitäter von einem Patienten angegriffen. Die Rettungswagenbesatzung wurde in den späten Abendstunden in die Bar gerufen, nachdem dort ein 54-jähriger Mann aufgrund eines Sturzes behandlungsbedürftig war. Im Rahmen der medizinischen Versorgung wurde der Patient gegen 23.00 Uhr plötzlich aggressiv und schlug dem Sanitäter ins Gesicht. Nach dem Angriff verließ der offensichtlich stark alkoholisierte 54-Jährige die Bar und konnte später von den verständigten Polizeikräften in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der 54-Jährige wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der Geschädigte konnte seinen Dienst fortsetzen.

3. 28-Jähriger mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Wagemannstraße, 20.02.2023, 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde in der Innenstadt ein 28-jähriger Mann mit Pfefferspray attackiert. Der 28-Jährige bekam um kurz nach 01.00 Uhr im Bereich des Durchgangs Wagemannstraße/ Grabenstraße Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und musste daraufhin von Rettungskräften behandelt werden. Der Angreifer flüchtete nach der Tat mit weiteren Personen zu Fuß in Richtung Goldgasse. Die nach Bekanntwerden des Sachverhaltes unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Etwa eine Stunde später, gegen 02.00 Uhr, konnte eine Streife der Stadtpolizei den mutmaßlichen Täter, einen 23-jährigen Mann, am Dernschen Gelände antreffen und festnehmen. Das kurz vor der Festnahme weggeworfene Pfefferspray wurde sichergestellt. Die hinzugezogene Streife der Landespolizei nahm den sich äußerst unkooperativ und uneinsichtig zeigenden Festgenommen mit aufs Revier, wo er sein aggressives Verhalten fortsetzte. Der erheblich alkoholisierte Mann verbrachte den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

