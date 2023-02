POL-WI: Einbruch in Erdgeschosswohnung +++ Vorsicht beim Geldwechseln +++ Radfahrer bei Unfall verletzt +++ Unfall beim Abbiegen +++ Blitzerreport

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Wiesbaden, Gotenweg, 16.02.2023, 18.00 Uhr bis 16.02.2023, 20.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung im Gotenweg ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.00 Uhr und 20.45 Uhr ein Fenster der Wohnung auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend schnappten sie sich aufgefundene Schmuckstücke und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Vorsicht beim Geldwechseln,

Wiesbaden, Paulinenstraße, 16.02.2023, 11.15 Uhr,

(pl)In der Paulinenstraße wurde am Donnerstagvormittag ein Senior durch einen Trickdieb um Bargeld gebracht. Der Geschädigte wurde gegen 11.15 Uhr an einem Parkscheinautomaten von einem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ihm Geld zu wechseln. Beim anschließenden Geldwechsel griff der Täter in die Geldbörse des Seniors und entwendete mehrere Geldscheine. Der Dieb wurde als ca. 1,85 Meter groß mit einem dunklen Teint und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen und sei mit einem Pullover sowie einem blauen Stoffmantel bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

3. Radfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Äppelallee, 16.02.2023, 17.50 Uhr,

(pl)Am frühen Donnerstagabend wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer auf der Äppelallee beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der 29-Jährige war mit seinem schwarzen Mountainbike auf dem Fahrradstreifen der Äppelallee in Richtung Schierstein unterwegs und wollte dann gegen 17.50 Uhr an der Ampel im Bereich der Anschlussstelle zur A 643 die Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen 1er BMW einer 23-jährigen Autofahrerin, welche die Äppelallee ebenfalls in Richtung Schierstein entlangfuhr. Der bei dem Unfall verletzte Radfahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Unfallbeteiligten gaben bei der polizeilichen Unfallaufnahme an, dass die Ampel für sie jeweils Grün angezeigt hätte. Das 5. Polizeirevier bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und über die Ampelschaltung Auskunft geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Unfall beim Abbiegen,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, 16.02.2023, 13.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in Mainz-Kastel wurden am Donnerstagmittag zwei Autos erheblich beschädigt und eine 56-jährige Autofahrerin verletzt. Eine 35-jährige Autofahrerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Audi vom Otto-Suhr-Ring kommend auf der Boelckestraße unterwegs und wollte dann nach links in die Ludwig-Wolker-Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Toyota der vorfahrtberechtigten 56-jährigen Autofahrerin. Die 56-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

5. Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Rheinlandstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

