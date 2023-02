Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Im Linienbus herumgepöbelt und Fahrgäste verletzt +++ Falscher Handwerker unterwegs +++ Einbrecher zugange +++ Sattelauflieger gestohlen +++ Brennender Mülleimer

Wiesbaden (ots)

1. Im Linienbus herumgepöbelt und Fahrgäste verletzt, Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, 20.02.2023, 19.15 Uhr,

(pl)Ein alkoholisierter 14-jähriger Jugendlicher hat am Montagabend in einem von Mainz in Richtung Wiesbaden fahrenden Linienbus herumgepöbelt und zwei Fahrgäste verletzt. Der 14-Jährige war nach einem Besuch des Mainzer Rosenmontagsumzugs in dem Bus der Linie 58 unterwegs, als er plötzlich gegen 19.15 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke um sich gespuckt, geschlagen sowie getreten habe. Der Busfahrer hielt daraufhin am Hochkreisel in Mainz-Kastel an und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeikräfte hielten sich mehrere Personen im Bereich der Bushaltestelle auf und der 14-Jährige wurde am Boden liegend außerhalb des Busses von einer jungen Frau beruhigt. Eine 47-jährige Frau, die im Rahmen des durch den 14-Jährigen verursachten Tumults zu Boden stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog, wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Darüber hinaus wurde ein weiterer Fahrgast durch einen Tritt leicht verletzt. Der Jugendliche wurde mit aufs Revier genommen und nach den erforderlichen Maßnahmen in die Obhut einer Familienangehörigen übergeben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

2. Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Gustav-Freytag-Straße, 20.02.2023, 10.40 Uhr,

(pl)In einem Wohnhaus in der Gustav-Freytag-Straße wurde am Montagvormittag eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann erschien gegen 10.40 Uhr an der Tür der Geschädigten und erschlich sich wegen eines angeblichen Wasserschadens Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Seniorin geschickt ab, so dass ein Komplize unbemerkt in die Wohnung gelangen und hochwertige Schmuckstücke stehlen konnte. Der angebliche Handwerker soll etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75-1,80 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und kurze dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe er dunkelblaue Kleidung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden-Breckenheim, Talweg, 20.02.2023, 17.00 Uhr bis 21.50 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Talweg in Breckenheim haben unbekannte Täter am Montag hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher drangen zwischen 17.00 Uhr und 21.50 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit dem aufgefundenen Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Baumaterialien und Werkzeuge aus Rohbau gestohlen, Wiesbaden-Nordenstadt, Birnenweg, 17.02.2023, 17.00 Uhr bis 20.02.2023, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen waren auf einer Baustelle im Birnenweg in Nordenstadt Einbrecher zugange. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände, brachen zwei Türen des Rohbaus auf und entwendeten hieraus diverse Baumaterialen, Werkzeuge sowie Maschinen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Türen halten Aufbruchsversuchen stand, Wiesbaden-Nordenstadt, Heerstraße, 17.02.2023, 20.00 Uhr bis 20.02.2023, 07.00 Uhr,

(pl)In Nordenstadt haben die Türen einer Kindertagestätte in der Heerstraße im Verlauf des Wochenendes Einbrechern standgehalten. Die Täter hatten sich erfolglos an den Türen zu schaffen gemacht und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Sattelauflieger gestohlen,

Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße, Freitag, 17.02.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 03:45 Uhr

(sun)Am Wochenende wurde ein Sattelauflieger in Mainz-Kastel gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen begaben sich die Diebe in die Anna-Birle-Straße, um dort den abgestellten silbernen LKW-Anhänger zu stehlen. Von den Dieben und dem gestohlenen Anhänger mit dem Kennzeichen EMS-DS 83 fehlt bislang jede Spur. Der Wert des LKW-Anhängers liegt bei circa 50.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

7. Brennender Mülleimer,

Mainz-Kostheim, Mainufer, 20.02.2023, 22.35 Uhr,

(pl)Am Mainufer in Mainz-Kostheim brannte am Montagabend ein Mülleimer. Das Feuer wurde gegen 22.35 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurde der Mülleimer beschädigt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

