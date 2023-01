Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Kontrolle über Auto verloren

Am Mittwoch geriet ein 63-Jähriger bei Steinheim in den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr der 63-Jährige mit einem Seat auf der L1123 von Königsbronn in Richtung Steinheim. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam ihm eine 43-Jährige in einem Skoda entgegen. Die Autos stießen zusammen. Anschließend kam der 63-Jähriger mit dem Seat links neben der Straße zum Stehen. Ein Abschlepper barg die beiden Fahrzeuge. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf jeweils 7.000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Hinweis der Polizei:

Unfälle dieser Art kommen oft durch Unachtsamkeit zustande. Die Ursache für diesen Unfall kennen wir noch nicht. Die Polizei ermittelt jedoch hierzu. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

