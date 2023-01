Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Mietingen - Von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte eine Autofahrerin am Mittwoch bei Mietingen.

Gegen 7.20 Uhr fuhr die 58-Jährige mit ihrem Renault auf der Straße von Baltringen in Richtung Mietingen. Aus bisher unbekannter Ursache war die Fahrerin im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überfuhr zunächst zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Danach prallte der Renault gegen einen Baum und überschlug sich. In einem angrenzenden Acker kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall erlitt die angegurtete Fahrerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Den Sachschaden an dem total beschädigten Renault schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Neben der Polizei war die Feuerwehr Mietingen mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges wurde die Kreisstraße bis um 9 Uhr voll gesperrt.

Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben. Ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

