Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach - Verkehrsunfallflucht

Rohrbach (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Südpfalz Centers in Rohrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- oder Ausparkvorgang wurde ein in der Parklücke stehender, schwarzer Hyundai i10 im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ca. 500EUR. Die unfallverursachende Person meldete den Schaden jedoch nicht der Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

