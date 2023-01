Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Polizei stoppt Autofahrer

Mit mehreren Anzeigen muss ein Mann nach einer Kontrolle am Mittwoch in Illerrieden rechnen.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr stoppte die Polizei den VW in der Max-Eyth-Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Weiterhin roch es aus dem Auto nach Cannabis. Bei der Durchsuchung fand die Polizei einen Joint und geringe Mengen Amphetamin. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hatte und am VW die Kennzeichen eines anderen Autos angebracht waren. In einem Krankenhaus musste der 34-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness!

