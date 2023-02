Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: "Dunkle Jahreszeit" - Aktionswoche der Wiesbadener Polizei

Wiesbaden (ots)

"Dunkle Jahreszeit" - Aktionswoche der Wiesbadener Polizei, Wiesbaden, 27.02.2023 bis 03.03.2023,

(pl)In den Wintermonaten und der damit einhergehenden "dunklen Jahreszeit" sind die Rahmenbedingungen für Einbrecher besonders günstig. Sowohl reisende als auch ortsansässige Täter machen sich die früh einsetzende Dämmerung und Dunkelheit zu Nutze, um unbemerkt in Häuser, Wohnungen oder gewerbliche Objekte einzubrechen. Daher wird die Wiesbadener Polizei nächste Woche gezielt Maßnahmen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs durchführen. Im Rahmen der Aktionswoche werden neben verstärkten Kontrollen auch zwei Präventionsveranstaltungen stattfinden und darüber hinaus Info-Flyer mit dem Titel "Gemeinsam geht´s besser" durch die Schutzfrauen und Schutzmänner der Reviere verteilt.

Gemeinsam geht´s besser

Da die polizeiliche Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit gerade bei Einbrüchen oftmals an ihre Grenzen stößt, braucht die Polizei die Hilfe aller Bürgerinnen und Bürger. Denn: Wer genau hinhört, hinsieht und anschließend verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei mitteilt, kann einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer Straftat oder sogar zur Täterfestnahme leisten.

Präventionsveranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz

Die beiden Präventionsveranstaltungen finden zum einem am Montag, dem 27.02.2023, zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Gelände des "Globus"-Marktes in Nordenstadt und zum anderen am Dienstag, dem 28.02.2023, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Gelände des "Rewe"-Marktes in der Kostheimer Landstraße in Mainz-Kastel statt. Hier werden interessierte Bürgerinnen und Bürger von Fachleuten der Polizei zum Thema "Prävention von Wohnungseinbrüchen" sensibilisiert und beraten. Mit dabei ist auch das Präventionsmobil des Polizeipräsidiums Westhessen, mit einer Vielzahl von Informationsmaterialien und ausgestellten Sicherheitsvorrichtungen.

Kommen Sie lieber erst zu uns, bevor Einbrecher zu Ihnen kommen!

"Bei uns gibt es nichts zu holen" oder "Wenn die wollen, kommen die überall rein" sind Fehleinschätzungen, die die Fachberaterinnen und Fachberater der Polizei häufig zu hören bekommen. Viele Menschen sind nachlässig, wenn es um den Schutz Ihrer Wohnung bzw. Hauses vor Einbrechern geht. Jede Tür, die nur in das Schloss fällt, kann einfach geöffnet werden. Jedes gekippte Fenster ist eine Einladung für jeden Einbrecher. Kommt es zum Einbruch, ist es für die Opfer von Wohnungseinbrüchen eine tiefgreifende Erfahrung und oftmals Belastung, dass fremde Menschen unerlaubt in die eigene Privatsphäre eingedrungen sind und Dinge berührt oder durchsucht haben, die nur einem kleinen Personenkreis vorbehalten sein sollten.

Kommen Sie daher lieber erst zu uns, bevor Straftäter zu Ihnen kommen! Außerdem können kostenlose Beratungstermine bei der polizeilichen Beratungsstelle der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-1616 oder per Email beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de vereinbart werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell