Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230228.4 Brunsbüttel: Verstoß gegen Marpol-Vorschrift

Brunsbüttel (ots)

Am Montag haben Beamte des Wasserschutzpolizeirevieres Brunsbüttel ein Schiff aus Panama im Elbehafen in Brunsbüttel kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Kräfte eine Vermischung von Grau- und Bilgenwasser mit anschließender Entsorgung ins Meer fest.

Die Polizisten überprüften dabei das Fahrzeug hinsichtlich der Einhaltung der nationalen und internationalen Vorschriften. Die Kontrolle deckte nicht vorschriftsmäßige Betriebsvorgänge auf. So stellten die Beamten bei einer Durchsicht des Öltagebuches fest, dass im Zeitraum von April bis November letzten Jahres durch eine entsprechende Ventilstellung mehrfach Grauwasser in den Bilgenwasserhaltetank des Schiffes geleitet wurde. Das Grauwasser vermischte sich dadurch mit dem Bilgenwasser. Die deshalb entstandenen 8000 Liter Emulsionen entsorgte die Schiffscrew in der See. Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft erhielt einen Bericht über den Vorfall und die baulichen Zustände an Bord. Nach Sachvortrag beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie musste der Verantwortliche rund 270 Euro bezahlen.

Sarah Prediger

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell