LPI-SLF: nach Unfall PKW einfach stehen gelassen

Ebersdorf (ots) - Bereits in der Nacht von Montag zu Dienstag wurde ein 51jähriger VW-Fahrer in der Ortslage Ebersorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,86 Promille festgestellt. Dem Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld und Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla ...

mehr