Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230228.2 Brunsbüttel: Handtasche aus Gehwagen gestohlen und Geld abgebucht

Brunsbüttel (ots)

Am Montag tätigte eine 84jährige Brunsbüttlerin gegen 10 Uhr ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Max-Planck-Straße. Ihre Handtasche legte sie in den Korb ihres Gehwagens. Beim Betrachten der Auslage bemerkte die Kundin plötzlich das Fehlen der gesamten Tasche. Mitsamt der Tasche entwendete der unbekannte Täter die Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren, einer Bankkarte und einem hohen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Kundin nahm umgehend Kontakt zur Hausbank auf. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass bereits 1.500 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, Wertsachen möglichst sicher am Körper mitzuführen und besonders aufmerksam im Umgang mit mitgeführten Geldbörsen zu bleiben.

